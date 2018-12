Nieuwe studentenclub wil komaf maken slechte reputatie van studentenclubs David Acke

29 december 2018

20u08 0 Antwerpen De studentenclubs en de bijhorende traditie in een goed daglicht plaatsen, dat is wat de nieuwe studentenclub Tridamos wil doen. Geen ladderzatte studenten, geen studentenbal met duizend genodigden maar een groep vrienden die zich op een aanvaardbare manier amuseren. “Studentenclubs zijn ondernemingen geworden, wij willen het klein en gezellig houden.”

De afgelopen weken heeft de reputatie van de studentenclubs een enorme deuk gekregen. Eerst was er het overlijden van een student nadat een doop van club Reuzegom compleet uit de hand liep en enkele weken later schorste Herman Van Goethem, de rector van de Universiteit Antwerpen, studentenclub Sofia nadat een bal ontaarde in een vechtpartij. Maar het kan ook anders. En dat is de idee van de nieuwe studentenclub Tridamos, waar Lennert Leysen praeses van is. De naam verwijst naar de Keltische mythologie en staat voor overvloed. “Al gauw denk je dan aan een overvloed aan drank en viezigheid. Maar overvloed kan staan voor een overvloed aan plezier, activiteiten en samenhorigheid. En dat is waar wij voor willen staan,” vertelt Lennert. Het idee om een nieuwe club op te richten speelde al langer maar de dood van de student tijdens de doop van de studentenclub Reuzegom maakt dat Tridamos nu met het nieuws naar buiten komt. “Een groot deel van ons praesidium komt uit Vorselaar, vlakbij de locatie waar de doop van Reuzegom plaatsvond. Daardoor kregen we vaak de vraag of wij hierbij betrokken waren. Wat dus niet het geval is. Wij willen net een alternatief bieden voor dit soort van clubs.”

Kleinschalig

Maar hoe wil Tridamos dat doen? “Kijk, het grote probleem van de studentenclubs vandaag is volgens mij dat ze veel te groot geworden zijn. Vandaag lijken ze wel ondernemingen. Als Sofia een bal kan organiseren voor duizenden mensen en DJ’s als Regi kan boeken, dan is dat een knappe organisatie, maar wij streven eerder het clubgevoel na” vertelt Lennert. Het doel van Tridamos is dus vooral kleinschalig blijven. “We willen een groep vrienden zijn waar iedereen elkaar kent. Dat kan volgens mij heel veel conflicten vermijden.” Maar ook de traditionele doop zal afwijken van wat de norm vandaag geworden is. “Ja, wij gaan ook dopen organiseren maar alleen voor zij die dat willen. Ook zullen we de verzoeken van onze dopelingen altijd respecteren. Willen ze iets niet doen, dan moeten ze dat niet doen en zullen ze niet scheef bekeken worden.” Lennert verwijst naar zichzelf om deze belofte kracht bij de zetten. “Ik drink zelf geen alcohol. Dat zou tenslotte ook geen vereiste moeten zijn om aan het studentenleven deel te nemen, net als een overdreven doop. We zullen dus ook niemand verplichten dingen te doen die hij of zij niet wil.” In februari zal het praesidium zich laten dopen en tegen het volgende academiejaar zullen ze ook het Antwerpse doopcharter ondertekenen.

Momenteel wil Tridamos zich nog niet binden aan een universiteit of hogeschool. Iedereen is welkom bij de club. “Een groot deel komt uit Vorselaar en studeert in Antwerpen aan verschillende faculteiten. Anderen studeren dan weer niet in Antwerpen. Wij vertegenwoordigen geen segment maar willen vooral leuke activiteiten bieden aan iedereen die graag eens plezier maakt.”