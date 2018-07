Nieuwe structuur bij Beerschot Wilrijk 28 juli 2018

KFCO Beerschot Wilrijk, dat vandaag een fandag houdt in het Olympisch Stadion, is voortaan een NV. Dat maakte de club vrijdag bekend. Een nieuw dagelijks bestuur van zes neemt alle sportieve, commerciële, administratieve en financiële beslissingen. Met clubvoorzitter Eric Roef, Walter Damen en Gunther Dieltjens in dat bestuur worden de continuïteit met het verleden en het behoud van de traditie en waarden van de fusieclub verzekerd.





De twee gelijke aandeelhouders in de NV (50/50) zijn DCA, het Kempens bouwbedrijf dat in januari de club overnam, en UTB LLC. Dat is de investeringsvennootschap van de Saudische prins Abdullah.





(PHT)