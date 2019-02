Nieuwe stadswandeling focust op vergeten relaties met Belgische ex-kolonie Dieter Lizen

15 februari 2019

17u49 0 Antwerpen Het debat over het koloniale verleden van België in Congo laait momenteel hoog op. Nadia Nsayi, zelf afstammeling van een Congolese grootmoeder en een koloniale blanke grootvader, richt met Pax Christi en Broederlijk Delen stadswandelingen in die de vergeten relaties tussen Antwerpen en Congo wil opfrissen.

Op de stadswandeling ‘Verhalen over Congo in Antwerpen’ gidst journalist Guy Poppe je langs 15 plekken doorheen heel de stad die je een inzicht geeft in een netwerk van zakenlui, politici en edellieden die ten tijde van koning Leopold II fortuinen verdienden met de invoer van rubber en ivoor uit Congo. Nadia Nsayi, die voor Pax Christi en Broederlijk Delen het Centraal-Afrikabeleid van de Belgische regering opvolgt, tekende de wandelingen mee uit.

Tot 10 miljoen doden

Congo was van 1884 tot 1908 privébezit geworden van de Belgische koning Leopold II, die daar een gruwelijk schrikbewind voerde en in eigen land tal van gebouwen liet zetten met de opbrengst uit de rubberplantages. In Antwerpen financierde Leopold II onder meer het Centraal Station en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Op de Kipdorpvest gaat de wandeling langs de voormalige zetel van Abir, de concessiemaatschappij in de rubberexploitatie. “Aanvankelijk was Kongo-Vrijstaat een enorme kostenpost voor Leopold II. Pas na 1894 toen de rubberprijzen stegen door de florerende auto-industrie, kon de koning fortuin maken. De Congolezen betaalden de rekening: vrouwen werden verkracht, dorpen werden platgebrand en handen werden afgehakt bij de arbeiders die de quota niet haalden.” De schattingen van het aantal doden variëren naargelang de bron van drie tot tien miljoen.

Granieten obelisk

Vanaf ongeveer 1900 groeide er internationaal protest tegen de mistoestanden in Congo Vrijstaat en van 1908 tot 1960 werd Congo officieel een Belgische kolonie. Een granieten obelisk aan de ingang van het stadspark herinnert aan die overgang en aan Leopold II. “We moeten dit soort symbolen niet uit het straatbeeld halen, maar er zou net meer aandacht naar het koloniale verleden van Antwerpen moeten gaan”, zegt Nadia. “Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als de stad hier een bord met extra info zou zetten.”

In het voorjaar van 1894 werd voor de deur van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten een Congolees dorp nagebouwd en omheind voor de tweede wereldtentoonstelling. Daarvoor werden 144 Congolezen als ‘figuranten’ overgebracht naar Antwerpen zodat de drie miljoen bezoekers konden ‘zwartjes kijken’. “Nu kunnen we ons dat nog nauwelijks voorstellen maar tot op de Expo ‘58 in Brussel was er zo’n bewoond Afrikaans dorp”, zegt Nadia. “In 1897 stierven er 7 Congolezen door het extreem koude weer op zo’n wereldexpo, hun nagedachtenis wordt nu geëerd in het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren.”

De erfenis van de kolonisatie is vandaag nog zichtbaar, maar ook voelbaar bij nabestaanden. Nadia is zelf een van hen. “Mijn moeder is Congolese, afkomstig uit de streek rond Bumba, die fel leed onder de koloniale misstanden in de rubberplantages. Mijn moeder is met mij naar België verhuisd na de dood van mijn vader, een Belgische Congolees. Ik was toen vijf jaar. Pas op latere leeftijd ben ik mijn eigen familiegeschiedenis gaan onderzoeken en ben ik erachter gekomen dat mijn grootvader een Belgische koloniaal was. Nu voel ik me Belg, maar ik ben ook trots op mijn Congolese roots. Ik word een beetje heen en weer getrokken tussen twee werelden.”

“Sorry durven zeggen”

Het verleden terug oprakelen is nuttig, vindt Nadia. “De Belgische staat moet ‘sorry’ zeggen voor wat er gebeurd is in Congo maar dat is niet genoeg. We moeten ook ons verleden gezamenlijk onder ogen durven komen en ook iets durven doen aan de erfenis van de kolonisatie: de discriminatie die Belgische Congolezen nog steeds ervaren. Net daarom vind ik deze wandelingen zo belangrijk.”

De wandeling vindt plaats op vijf symbolische dagen in de Belgisch-Congolese geschiedenis en duurt ongeveer drie uur. Drie wandelingen zijn al volzet. Info: paxchristi@paxchristi.be of 03/225 10 00