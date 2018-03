Nieuwe sportzaal te klein voor clubs BASKETBALCLUB WILLIBIES VIERT 15DE VERJAARDAG IN MINEUR NINA BERNAERTS

17 maart 2018

02u46 0 Antwerpen Het ziet er naar uit dat de 15de verjaardag van basketbalclub de Willibies eerder in mineur gevierd zal worden. De nieuwe sporthal waar ze al een tweetal jaar van dromen, zal er niet komen. De stad besliste namelijk om een nieuwe school te bouwen met een turnzaal die enkele meter te klein is voor clubs om in te trainen. "Een zonde voor de heel de buurt", klinkt het.

Enkele meters van de huidige sportzaal Cortina ligt nu nog een braakliggend terrein. "De stad heeft het terrein aangekocht om een nieuwe school te bouwen en daar moet ook een nieuwe turnzaal komen voor de studenten. Als clubs in de zaal willen kunnen spelen, moet de zaal eigenlijk enkele meter groter zijn dan wat er strikt noodzakelijk is voor de school", vertelt Johan Robyns, secretaris van de Willibies.





De school wil meestappen in het verhaal, maar wil niet opdraaien voor de extra kosten die er aan verbonden zijn. "Wat wij uiteraard ook begrijpen. Concreet kunnen we niet zeggen over hoeveel extra kosten het zou gaan, maar dat zal wel aanzienlijk zijn. En omdat het kabinet onderwijs vooruit wil gaan, zeker nu de verkiezingen er aan komen is er geen ruimte voor verder overleg en hebben zij de knoop doorgehakt. De school komt er, zonder grotere sportzaal. We vinden dit eigenlijk onbegrijpelijk, er wordt continu gepleit voor brede scholen zodat er ook buiten de uren gebruik gemaakt kan worden van de infrastructuur maar hier zegt de stad gewoon 'nee'."





Buurt

Een definitieve njet dus van de stad, terwijl het project al twee jaar lopende is. "Heel erg jammer, en onbegrijpelijk. Het gaat hier om een ruimere sportzaal voor de hele buurt. Er wordt wel geïnvesteerd in scholenbouw maar nevenactiviteiten zijn voor die kinderen en jongeren net zo belangrijk. Toch is het aanbod erg schaars. Wij hebben net zoals vorig jaar een wachtlijst van zo'n 100 jonge spelers die zich willen aansluiten maar zolang wij tegen de limieten van de infrastructuur zitten, kunnen wij niet uitbreiden. Enkel zaal Cortina is geschikt voor wedstrijden, de andere vier locaties waar we trainen voldoen ook niet aan de voorwaarden."





De stad erkent de nood van nieuwe faciliteiten in de buurt maar benadrukt dat het niet mogelijk is op dit terrein. "We hadden ook graag een grotere sportzaal en ook een kinderopvang op deze locatie gezien maar het kan gewoon stedenbouwkundig niet. Zowel de grotere sporthal als de kinderopvang moesten geschrapt worden. We zijn ons bewust van de vraag van de buurt en de stad zoekt ook een oplossing hiervoor", zegt Catherine Ramael, woordvoerder voor schepen voor Onderwijs, Claude Marinower (Open Vld).





Een lichtpunt voor de spelertjes is wel hun eigen stickerboek. Die wordt momenteel verdeeld in twee Carrefours in de stad, eentje op de Turnhoutsebaan en eentje in de Lange Lozanastraat. "We vonden dat wel een leuk idee, en de lancering valt eerder toevallig samen met onze verjaardag. Ongeveer alle 200 spelertjes gingen op de foto. En kunnen nu dus gespaard worden bij de deelnemende winkels."