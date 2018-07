Nieuwe speciaalzaak brengt summer rolls 12 juli 2018

02u55 0 Antwerpen De gekende keten Lucy Chang waagt zich aan een nieuw avontuur, ze openden zonet Rice 'n Roll. Een zaak waar enkel de Vietnamese summer rolls te verkrijgen zijn.

Een summer roll is te vergelijken met een spring roll oftewel de gewone loempia. "Maar ze wordt niet gefrituurd en is dus een pak gezonder. Ze worden ook koud geserveerd. Het zijn vooral veel verse groenten die in rijstpapier gerold worden", vertelt Josie die mee aan de basis van het concept zat. Momenteel staan er zo'n 10 varianten op de kaart. "We wilden er eigenlijk een 12-tal op de kaart maar dat was bijna ondoenbaar. Het is een lekker product met veel mogelijke variaties maar de versheid maakt het moeilijk. We kunnen niet 's ochtends 100 rolls maken voor de hele dag, want dan zijn ze tegen de middag niet vers meer. En à la minute rollen duurt te lang. Daarom hebben we echt een balans moeten vinden. Dat lukt met 10 rolls. Er is ook voor ieder wat wils: er zijn 4 veggie opties en 2 vegan alternatieven en ze zijn allemaal glutenvrij."





Een is voldoende

Eén rolletje kost 5 euro. "En met één rolletje heb je 's middags wel voldoende. Een man zal misschien gaan voor twee rolletjes. Maar op zich is het te vergelijken met een salade." Rice 'n Roll is terug te vinden in de Scheldestraat, maar ook in Knokke is een vestiging geopend. (NBA)