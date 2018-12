Nieuwe projectoproep voor meer vrachtverkeer langs binnenvaart NBA

14 december 2018

De stad Antwerpen lanceert een tweede oproep voor slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. Daarmee gaat de stad opnieuw op zoek naar een project voor vrachtverkeer en stedelijke distributie via binnenvaart. De locatie voor het nieuwe pilootproject bevindt zich in het noorden van Antwerpen, tussen de noordkant van het Lobroekdok en het Albertkanaal. Die site is zowel via het water (Albertkanaal) als de weg (Slachthuislaan) ontsloten. De site is eigendom van BAM N.V, en krijgt een functie tijdens de infrastructuurwerken voor het Oosterweeltraject. De percelen worden echter pas vanaf begin 2020 volledig benut. Deze tijdelijke onderbenutting biedt een opportuniteit voor het uitrollen van een pilootproject waar de stad Antwerpen samen met BAM en de Vlaamse Waterweg haar schouders onder zet. De oproep staat open voor alle sectoren, maar oplossingen gericht op bulkstromen komen niet in aanmerking. Projectvoorstellen kunnen tot en met 28 januari ingediend worden via bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be. Er vindt een infosessie plaats op 9 januari 2019. Meer info staat op www.slimnaarantwerpen.be.