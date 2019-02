Nieuwe opleiding tot praktijkleerkracht bij Thomas More Opleiding richt zich op mensen met minstens drie jaar ervaring in hun vak die leraar willen worden in het technisch of beroepsonderwijs BJS

21 februari 2019

11u58 0 Antwerpen Vanaf volgend academiejaar organiseert de hogeschool Thomas More het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs op zijn campussen in Mechelen en Antwerpen. De nieuwe opleiding richt zich op mensen met minstens drie jaar ervaring in hun vak die leraar willen worden in het technisch of beroepsonderwijs. De opleiding kan voltijds op drie semesters of via een deeltijds traject op vier semesters afgerond worden.

Een praktijkleerkacht is iemand met relevante werkervaring die praktijkles geeft in het secundair onderwijs. De pedagogische opleiding om praktische en technische kennis door te geven aan leerlingen, kan vanaf september 2019 gevolgd worden bij Thomas More. De werkzekerheid is groot, zegt de hogeschool: “Het technisch en beroepsonderwijs smeekt om goede praktijkleerkrachten.”

Het graduaat kan gevolgd worden op de Thomas More-campussen in Mechelen en Antwerpen. In het dagonderwijs kan een student op drie semesters of anderhalf jaar zijn diploma halen. Wie werken en studeren wil combineren, kan kiezen voor een deeltijds traject. Dan wordt de opleiding gespreid over vier semesters of twee jaar.

“De opleiding is sterk praktijkgericht en wij werken heel nauw samen met secundaire scholen”, zegt Lies Dalemans, unitmanager van de lerarenopleiding. “Wij zetten de studenten al heel snel in een echte klas. Ze worden lid van een lerarenteam van een secundaire school en intens begeleid door zowel de leerkrachten van de school als door de docenten van onze lerarenopleiding. Thomas More tekent voor elke student een aangepast traject uit dat rekening houdt met zijn werkervaring en persoonlijke situatie.”