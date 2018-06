Nieuwe ontmoetingsplek in kathedraal officieel ingehuldigd 09 juni 2018

02u58 0 Antwerpen In de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal is 'De Plek' officieel ingehuldigd. Dat is een ruimte in de Sint-Janskapel waar bezoekers en gelovigen rustig kunnen napraten bij een hapje en een drankje.

De voormalige Sint-Janskapel in de Kathedraal is omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor kerkgangers en toeristen. Ooit was er nog de zondagsschool gevestigd en de laatste jaren was het een veredelde berging. Maar na een grondige restauratie kunnen bezoekers de gewelven en het doksaal, jarenlang verborgen achter timmerwerk, weer bewonderen. 'De Plek', zoals de ruimte zal heten, werd officieel geopend door gedeputeerde Luk Lemmens, monseigneur Johan Bonny en directeur Christian Devos.





De Plek

"De herbestemming van de kapel kadert in het verruimde bezoekersparcours en onthaalbeleid van De Kathedraal. Vanaf deze zomer zullen vrijwilligers in het portaal van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal bezoekers verwelkomen. Maar voor diepgaandere gesprekken kunnen ze gebruik maken van 'De Plek', waar men een hapje en een drankje kan nuttigen", vertelt gedeputeerde Lemmens. Vorig jaar bezochten zo'n 55.000 Antwerpenaren en een kleine 280.000 toeristen de kathedraal.





Tijdens de openingsuren is 'De Plek' toegankelijk voor toeristen, in eerste instantie op zaterdag, zondag en maandag.





De kathedraal heeft ook haar eigen bier: Aurore, een blond, en Memento, een donker. Ze zijn te koop in de kathedraalshop. (ADA)