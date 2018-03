Nieuwe omleidingsweg tussen Vaartkaai en Groenendaallaan 31 maart 2018

Goed nieuws voor het verkeer tussen de districten Antwerpen en Merksem: vanaf vandaag, zaterdag, kan het verkeer via een tijdelijke omleidingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. De weg vermindert ook de hinder van de werken aan de Theunisbrug, bij het Sportpaleis.





De omleidingsweg kon pas worden aangelegd na de afbraak van de oude IJzerlaanbrug. Opmerkelijk is dat hij tussen twee groene taluds loopt. Dat kon door de voormalige aanloophelllingen naar de IJzerlaanbrug enkel in het midden uit te graven. De nieuwe, tijdelijke weg was nodig omdat tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding delen van de Vaartkaai worden onderbroken. De Ring zal er in een tunnel onder het Albertkanaal duiken. Nóg een voordeel is dat er veel minder kans is op sluipverkeer in de omliggende woonwijken.





Vanaf dit weekend opent voor fietsers en voetgangers ook een nieuwe verbinding naast de vorig jaar geopende fiets- en wandelbrug, tussen de Oude Bredabaan en de Blijvoort. Bovendien is de doorsteek tussen de Roederdelft- en de Coveliersstraat dan klaar. (PHT)