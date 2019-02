Nieuwe namen voor Ondergronds/Bovengronds gelost: Boogie Boy brengt ode aan Ray Charles Sander Bral

15 februari 2019

12u52 0 Antwerpen Ondergronds/Bovengronds haalt nationale blueshelden Boogie Boy en Roland Van Campenhout van onder het stof. Zij vormen de headliners van een nieuwe reeks concerten in Ampere met onder andere ook Double Veterans, Crayon Sun en Avondlicht.

Ampere heeft vrijdag een nieuwe lading namen gelost voor haar concertreeks Ondergronds/Bovengronds. Opmerkelijk is de hommage van de Antwerpse pianist en concertpromotor Paul Ambach, beter bekend als Boogie Boy. Met zijn band brengt hij op 14 maart hulde aan zijn grote voorbeeld Ray Charles, ondertussen al vijftien jaar overleden.

Nog meer blues met Roland Van Campenhout. “Roland blijft één van de boeiendste muzikanten van ons land”, zegt programmator Pieterjan Braet. “We zijn ook erg blij met de komst van Crayon Sun die in hun drukke tourschema nog een gaatje gevonden hebben voor een concert in eigen stad. Ook BRZZVLL zal een thuismatch spelen in Ampere.”

Verder maakt het Gentse BLOW 3.0 een comeback en kunnen punkliefhebbers Double Veterans herontdekken. Met Avondlicht is er ook plaats voor subtiele electronica in de concertreeks.

De eerstvolgende afspraak van Ondergronds/Bovengronds vindt plaats op 21 februari met Amörtisseur en het dj-duo Goe Vur In Den Otto dat eerder al bekend raakte. Al info en concertdata is terug te vinden op de website van Ampere.