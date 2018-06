Nieuwe MUG voor Sint-Augustinus 27 juni 2018

GZA Sint-Augustinus heeft een nieuwe MUG aangekocht. De Volvo is compleet op maat gebouwd. De MUG detecteert tegenliggers of andere voertuigen in licht en duisternis. De auto geeft waarschuwingssignalen en remt in specifieke gevallen zelfs automatisch af, wat ook potentiële dodehoekongevallen kan voorkomen. "Maar de bestuurder blijft altijd in controle, ook wanneer er van baanvak wordt afgeweken of als de wagen ziet dat we door het rood rijden, dan maakt die zich al klaar voor een eventuele noodstop", vertelt hoofdverpleegkundige dienst spoedgevallen Bart De Cleen. "Een track-and-tracesysteem houdt nauwgezet alle data van de ritten bij om nadien te kunnen analyseren. Bovendien maakt een dashcam opnames bij gevaarlijke situaties."





En als ondanks de systemen er toch een ongeval gebeurt, zijn de bestuurders extra beschermd met airbags tot aan de knieën en een beveiligingssysteem op de voorzetels om te beschermen tegen whiplash-letsels. Momenteel wordt de MUG nog ingereden door de werknemers, midden juli zal hij echt ingezet worden. (NBA)