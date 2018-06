Nieuwe machine houdt meer ruwe diamant in 't stad 19 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Een machine die een diamant vrijwel helemaal zélf kan slijpen: de Antwerpse diamantsector pakte gisteren uit met een wereldprimeur. De 'Fenix' moet ervoor zorgen dat hier opnieuw meer ruwe diamant zal worden geslepen. "Dit zal geen jobs vernietigen", klinkt het.

Neem een diamant van 1 karaat. Een slijper is er een dag mee bezig. "Met de nieuwe machine kan dat in een uur", zegt Yves Kerremans. Hij is directeur van het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (Lier) dat de Fenix ontwikkelde. "Tien jaar hebben we erover gedaan. Tegen het eind van dit jaar zijn er vijf slijpmachines klaar." De Fenix is tien tot twintig keer sneller dan een mens én de machine is heel accuraat. Volgens Ari Epstein, topman van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), hoeft men nu geen rekening meer te houden met de 'was' - de groeirichting - van een steen. Dat kost bij manueel slijpen veel arbeidstijd. "Dit kan een 'game changer' zijn voor de Antwerpse diamant", denkt Epstein. "We hebben nu een competitief voordeel tegenover het buitenland dat onze zware loonkosten kan compenseren. Nu tellen we nog 500 à 600 slijpers. In de jaren 60 waren dat er zowat tienduizend. Die tijden komen nooit terug. Maar we kunnen wel behouden wat we hebben. 84 procent van alle ruwe diamanten wordt hier verhandeld. Met de Fenix kun je veel meer stenen snel in Antwerpen slijpen. En voor de 'finishing touch' heb je nog steeds mensenhanden nodig." Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet bang voor de robotisering. "Waar banen sneuvelen, worden er andere geboren. In de handel, logistiek, techniek en computertechnologie." (PHT)