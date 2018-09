Nieuwe lessen Start to Run in districten 07 september 2018

02u48 0

Wie zijn conditie wil verbeteren en graag loopt, kan vanaf deze maand opnieuw deelnemen aan sessies Start to Run in bijna alle districten. Stap voor stap leer je een langere afstand onder de knie te krijgen. Je oefent onder begeleiding en in groep. Na een week of tien loop je meestal zonder problemen 5 kilometer. De loopcursus is in handen van verschillende Antwerpse atletiekclubs. Voor meer informatie kan je op www.antwerpen.be terecht. (BJS)