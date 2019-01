Nieuwe kleuterschool Xaverius ingehuldigd Dieter Lizen

11 januari 2019

17u35 0 Antwerpen Bijna 180 kleuters en peuters gingen op 7 januari voor het eerst naar hun nieuwe kleuterschool in de Xaveriusstraat. Vrijdag werden ook de pers, ouders en de burgemeester uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw. De lege klassen zijn intussen helemaal aangekleed met de vertrouwde daglijn, de weerkalender en de onthaalhoek.

“Ze hebben al enkele dagen kunnen ravotten op de leuke speelplaats. Na een week kunnen we met een gerust hart zeggen dat de kleuters zich al helemaal thuis voelen in hun splinternieuwe school, klas, refter en gymzaal”, aldus directeur Dirk Dobbeleers. Net als de kleuters zijn ook de juffen en de directie trots op het nieuwe gebouw. De kleuterschool telt acht kleuterklassen waarin 175 peuters en kleuters spelen, leren en zich ontwikkelen. Van bijtjes tot pauwen, elke klas heeft de naam van een dier.

De school is nog in volle uitbreiding. “Volgend schooljaar starten we met tien klassen en het schooljaar daarop met 11. Met meer dan 220 kleuters heeft de kleuterschool dan haar maximumcapaciteit bereikt”, aldus de directeur. Het Xaveriuscollege droomde al langer van een eigen kleuterschool. Het capaciteitstekort in het Antwerps basisonderwijs gaf in 2013 de aanzet om een nieuwe school te gaan bouwen. In 2017 werd na afbraak van de Peugeotgarage met de bouw begonnen. “Met deze school komt een droom uit: kwaliteitsonderwijs voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar”. Momenteel telt de lagere school van Xaverius 500 leerlingen, het middelbaar 970 leerlingen en de kleuterschool 180 kleuters en peuters.