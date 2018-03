Nieuwe fietsenstalling aan Havanasite 15 maart 2018

Aan de Havanasite is de gloednieuwe overdekte fietsenstalling geopend. Er is plaats voor zo een 440 fietsen. Die fietsenstalling is een echte eyecatcher geworden. Via de brug over de sporen kunnen fietsers veilig aan de perrons van de tram geraken. Volgens schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) biedt deze overdekte fietsenstalling heel wat mogelijkheden. "Voor mensen die bijvoorbeeld uit Ekeren komen, kunnen hun fiets hier veilig achterlaten om via de tram naar het centrum te rijden. In de toekomst ben je met het openbaar vervoer binnen het kwartier in het centrum van de stad." In de toekomst, want aan die tramlijnen moet nog wat gesleuteld worden. De schepen sluit niet uit dat er ook een tram richting Eilandje zou kunnen komen. (ADA)