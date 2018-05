Nieuwe fase werken Noorderlaan van start 03 mei 2018

02u53 0

De werken aan de Italiëlei in het kader van de Noorderlijn gaan gestaag verder. Gisteren ging een nieuwe fase in. Het autoverkeer rijdt vanaf nu op de nieuwe hoofdrijbaan richting stadscentrum. Zo kunnen de werken aan de parallelwegen en het nieuwe voet- en fietspad van start gaan. Stadsuitwaarts blijft de situatie van de werfzone ongewijzigd. Deze nieuwe fase heeft invloed op het autoverkeer. De parking ter hoogte van de FOD Financiën en Mensura blijft voorlopig toegankelijk. In mei wordt de doorgang naar de parking aan de Londen Tower afgewerkt zodat deze in juni in gebruik gaat. De oversteekplaats voor voetgangers aan de Ellermanstraat verdwijnt tijdelijk. Zij kunnen gebruik maken van de doorsteek ter hoogte van de Duboisstraat. (ADA)