Nieuwe fase in project Tunnel­plaats: kruispunt Hessen­plein - Oude Leeuwenrui - Ankerrui wordt heraangelegd ADA

25 januari 2019

15u58 1 Antwerpen De werken aan de Noorderlijn gaan gestaag verder. Begin februari start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt met het Hessenplein en de Ankerrui. Het doel is dat kruispunt compacter en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers.

Fietsers zullen langs beide zijden van de Waasland­tunnel via een dubbel­rich­tings­fietspad kunnen aansluiten op de Leien. Om de veilig­heid te verbeteren komt er op het kruispunt ook een aparte groenfase voor fietsers.

De werken gebeuren in verschil­lende fases. Tijdens fase 1 is het niet mogelijk om het kruispunt te dwarsen. Begin maart is deze fase van het kruispunt afgerond en start de heraanleg van de aanslui­ting naar het Hessen­plein. De timing van de werken is sterk afhanke­lijk van de weersom­stan­dig­heden.

In de week van 11 februari voert de aannemer een herstel­ling uit op de Ankerrui zuid. Daardoor is de aanslui­ting van Ankerrui zuid naar de Stijfselrui voor één week onderbroken voor autover­keer. Garages in deze zone zijn enkele bereik­baar voor 7 uur ‘s ochtends en na 17 uur ‘s avonds.