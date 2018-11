Nieuwe dijk Sint-Andries en Het Zuid klaar NBA

30 november 2018

17u39 0 Antwerpen De nieuwe kaaien ter hoogte van Sint Andries en Het Zuid zijn klaar voor stormtij. Ze sluit aan op de oude waterkeringsmuur, die stap voor stap volledig wordt vervangen. Met de nieuwe waterkering is de stad bij stormtij beter beschermd tegen hoge waterpeilen van de Schelde.

De nieuwe waterkering van Sint-Andries en Het Zuid, een van de zeven zones van het Antwerpse Scheldekaaienproject, neemt verschillende vormen aan. Het grootste gedeelte is een dijk op een hoogte van 2,25 meter boven het kaaioppervlak. De dijk zal met gras worden bezaaid en zal binnen enkele maanden groen kleuren.

“Een dijk bouwen in een stedelijke context is atypisch en behoorlijk revolutionair. Het was dan ook belangrijk dat die mooi geïntegreerd werd in de kaaivlakte. Aan stadszijde zal achter de dijk een groene wandel- en fietszone lopen, met bankjes en een speeltuin. Fietsers rijden over een fietspad aan de voet van de dijk. Aan de kant van het water blijft de kaaivlakte open. Dit stuk is in geval van stormvloed overstroombaar”, zegt projectingenieur Koen Segher van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe kaaien moeten Antwerpen droog houden tot ten minste 2100.

In de week van 3 december start aan de Cockerillkaai dan de afbraak van de oude waterkeringsmuur, die over de hele lengte wordt afgebroken. Nu de kaaien daar klaar zijn, zijn de stad en AG Vespa aan zet om het openbaar domein aan te pakken.