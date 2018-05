Nieuwe dieventruc: rugzak stelen met een... rugzak 05 mei 2018

02u48 0

In de Van Wesenbekestraat werden donderdagmiddag twee dieven van 42 en 46 jaar op heterdaad betrapt door het team gauwdiefstallen van de Antwerpse politie. De inspecteurs in burger merkten de twee verdachten op ter hoogte van een fastfoodrestaurant in de Keyserlei. Eén van de verdachten stond buiten op de uitkijk terwijl de andere verdachte met een lege rugzak de zaak binnenliep.





Metro

Even later liep het duo verder naar een broodjeszaak in de Van Wesenbekestraat waar ze op de zelfde manier te werk gingen. De dief die de zaak was binnengegaan, liep met zijn gevulde rugzak in de handen weg richting het premetrostation Astrid, onmiddellijk gevolgd door zijn kompaan. Net toen ze de metro opstapten konden ze worden gearresteerd door de inspecteurs.





Op het moment dat de deuren van de metro sloten, lieten de verdachten hun rugzak vallen. Er werd contact genomen met de controlekamer van vervoersmaatschappij De Lijn en zo werd de rugzak even later teruggevonden. In de rugzak van de verdachten bevond zich een tweede, gestolen, rugzak. Deze kon herenigd worden met de eigenaar. De twee verdachten werden meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan voor verhoor. (BSB)