Nieuwe deelsteps terug van straat gehaald Lime wilde zonder vergunning deelsteps lanceren Nina Bernaerts

16 november 2018

16u23 0 Antwerpen Het nieuwe deelsysteem van Lime werd vandaag gelanceerd in Antwerpen maar werd ook onmiddellijk weer weggehaald. Het Amerikaanse bedrijf bleek geen vergunning te hebben. Het kan tot januari duren voor de ‘Lime’ te vinden is in onze straten.

Na de witte deelsteps van Bird die in onze stad al vlotjes gebruikt worden, had daar vandaag een nieuw systeem bij moeten komen. De Lime-steps zijn eveneens van een Amerikaans bedrijf afkomstig maar kenmerken zich door een gifgroen kenmerk.

De steps zijn ietsje sneller dan de Birds maar het principe en de kostprijs zijn dezelfde. “Er is per rit een minimum van 1 euro en dan komt er 15 cent per minuut bij. Het is een freefloat-systeem dus er is niet één bepaalde zone waar je ze moet achterlaten. Je moet ze natuurlijk wel reglementair achter laten, dat spreekt voor zich. De gebruiker neemt dan een foto van hoe hij de step gestald heeft en stuurt die ons op. Tegelijk lopen er patrouilles door de stad die het gebruik van de steps ook controleren”, vertelt General Manager België, Benjamin Barnathan. Lime start in Antwerpen eerder bescheiden met een 50 stuks, in Brussel werden er vandaag ineens 500 gedropt. “Maar ook in Antwerpen zien we groeipotentieel, we zullen zien wat de respons is.”

De woorden van de Belgische Manager waren nog niet koud of de stad zocht contact met het bedrijf. Lime had bij de lancering namelijk geen vergunning voor de steps. Meer nog, het bedrijf was zelfs niet op de hoogte van de vergunningsplicht in de stad. “Onze handhavingsdiensten hebben de steps deze ochtend opgemerkt en gemeld aan onze diensten. We wisten oorspronkelijk dus van van niets. We hebben dan contact gezocht met het bedrijf en uitgelegd dat er in Antwerpen voor alle deelsystemen een vergunningsplicht geldt", vertelt Frederik Elsermans op het kabinet van bevoegd schepen Koen Kennis.

Het bedrijf belooft om de steps vandaag en ten laatste morgen weer van de straten te halen. De stad heeft Lime de nodige uitleg verschaft maar zelfs als het bedrijf dit weekend doorwerkt lijkt het eerder straf als ze maandag al op de proppen kunnen komen met een vergunningsaanvraag. “Wij hebben gemerkt bij onze andere spelers dat dat toch wel wat tijd in beslag neemt. Dan moet je rekenen op ongeveer een maand om de hele procedure te doorlopen maar eind december zijn de feestdagen daar dus het lijkt me sterk moesten ze dit jaar nog gelanceerd geraken.”

Het maximumaantal steps in Antwerpen is gelimiteerd op 1000, binnen de ring maximum 500 steps per aanbieder. Momenteel rijden er al een 200-tal rond van Bird. “Ons reglement heeft duidelijk gewerkt, hiermee willen we de controle behouden en willen we de wildgroei van deelsystemen tegenhouden.”