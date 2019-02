Nieuwe Cru op Antwerpse Groenplaats opent donderdag Dieter Lizen

18 februari 2019

Donderdag 21 februari opent Cru zijn nieuwe vestiging op de Antwerpse Groenplaats. De versmarkt is 765 m2 groot en er gaan 25 medewerkers aan de slag. 21 van hen verhuizen mee vanuit Cru Wijnegem, dat begin januari de deuren sloot. Cru is een concept van Colruyt dat vooral inzet op ambachtelijke producten en waar je ook kan ontbijten, lunchen en aperitieven in een bakkerij en eethoek.

De Cru verhuist van Wijnegem naar de voormalige Albert Heijn op de hoek van de Groenplaats met de Schoenmarkt. De winkel wil daar een publiek van toeristen en passanten bereiken. “We merkten de voorbije twee jaar op de Kouter in Gent dat we zo een heel divers publiek kunnen aanspreken. Daar rekenen we niet alleen buurtbewoners tot onze vaste klanten, maar ook heel wat dagjesmensen en mensen van net buiten de stad”, zegt Jo Spiegeleer, business unit manager van Cru. De nieuwe CRU krijgt ook een ander kassasysteem dan in Wijnegem. Klanten hoeven niet niet meer te scannen tíjdens het winkelen, maar helemaal op het einde. Ze blijven dus wel nog zelf hun boodschappen afrekenen. De versmarkt is op weekdagen open vanaf 10 uur, tijdens het weekend en op feestdagen vanaf 8 uur.