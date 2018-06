Nieuwe Caravaggio aangekomen in MHKA 27 juni 2018

Het MHKA mocht gisteren onder leiding van Luc Tuymans opnieuw een pronkstuk toevoegen aan de collectie. 'Een jongen gebeten door een hagedis' van Caravaggio, geschilderd in 1595, maakt de tentoonstelling 'Sanguine/bloedrood' nu compleet. Het werk komt over uit Firenze met gewapend transport. Een maand geleden kwam "De geseling van Christus", de eerste Caravaggio die uitgeleend werd. Dat werk hangt normaal in het museum Capodimonte van Napels. "Zo is de tentoonstelling ompleet, het is onwaarschijnlijk dat je van één kunstenaar een jong werk hebt en een dat hij veel later gemaakt heeft. Zo zie je als toeschouwer twee ijkpunten in een oeuvre," zegt Tuymans. "Sanguine/bloedrood" is een van de belangrijke expo's van het barokjaar in Antwerpen en is nog te bezichtigen tot 16 september. (NBA)