Nieuwe campus Sint Lucas is architecturaal pareltje “Alsof je een museum binnenstapt” David Acke

28 februari 2019

16u25 0 Antwerpen Een nieuwe kunstcampus dat aanvoelt alsof je een museum binnenstapt. Het moet de droom zijn van elke kunststudent. Karel de Grote hogeschool maakt die droom waar met hun nieuwe campus Sint Lucas. Open ruimtes, eigen werkateliers en veel natuurlijk licht, zorgen voor een optimaal werkklimaat.

“Wanneer je de campus binnenkomt, moet je meteen het gevoel hebben dat je een kunstschool binnenstapt. Daarom bevindt zich rechts meteen de tentoonstellingsruimte en links de bibliotheek,” vertelt directeur Ad von Rosmalen bij aanvang van de rondleiding. Met trots stelt hij de nieuwe campus Sint Lucas Antwerpen waar 501 studenten fotografie en grafische opleiding onderdak krijgen.

De nieuwe campus is een samensmelting tussen het oude campus gebouw van de opleiding verpleeg- en vroedkunde en een heuse nieuwbouw. “Een huzarenstukje,” vertelt projectleider Nathalie De Jonghe. “Het gebouw bestond uit kleine kamertjes en we wilden voor deze kunstschool vooral werken met grote open ruimtes die functioneel en afhankelijk van de noodzaak kunnen worden ingericht. Daarom moesten we werken met heel wat stalen constructies die het gebouw kunnen dragen.”

3.600 vierkante meter

Vooral de centrale hal oogt indrukwekkend waar drie verdiepingen doormiddel van een centrale opening met elkaar in verbinding staan en baden in natuurlijk licht. “Dat natuurlijk licht is erg belangrijk voor de studenten. Alle muren hebben een betonhoogte van ongeveer 2.10 meter en dan een grote glaspartij. Zo komt er altijd onrechtstreeks natuurlijk licht binnen,” legt De Jonghe uit. “Heel wat van deze studenten dromen er ongetwijfeld van ooit hun werk in een museum te zien hangen maar deze school ademt nu al iets museaal uit,” voegt von Rosmalen toe. En dat is het eigenlijk ook een beetje. De gelijkvloers, ongeveer 3.600 vierkante meter, kan met behulp van mobiele wanden als expositieruimte ingericht worden. Op het eerste verdiep zorgen diezelfde wanden voor afgesloten ruimtes waar studenten kunnen brainstormen, vergaderen of les kunnen volgen.

In de kelder bevinden zich de atelierruimtes van onder andere beeldhouwen en etsen. “Ook hier hebben we gewerkt met een centrale ruimte met errond verschillende atelierruimtes. Zo worden de verschillende opleiding samengebracht. Alle studenten en docenten kunnen hier van 8 uur tot 22 uur terecht om te werken aan hun project,” vertelt de directeur.

Her en der wordt nog gewerkt. Zo zal je binnenkort een boek kunnen lezen in de nieuwe binnentuin. Maar in tussentijd kunnen de toekomstige kunstenaars genieten van een gloednieuwe campus van 9.200 vierkante meter groot.

Buurtwerking

De nieuwe campus nodigt ook samenwerkingen uit met de stad, de buurt en het verenigingsleven. De campus wordt een cultureel platform voor de stad met lezingen, tentoonstellingen en publieke bijeenkomsten. Ad van Rosmalen: “Door het gebouw toegankelijk, transparant en flexibel te maken, stimuleren we ontmoeting en creëren we een inspirerende thuisbasis voor de studenten.”