Nieuwe Boudewijnbrug op komst 18 juli 2018

Het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid gaan de Boudewijnbrug afbreken en vervangen. De Boudewijnbrug dateert van 1955 en ligt over het zuidoostelijke hoofd van de Boudewijnsluis.





De basculebrug moest regelmatig hersteld worden. Vooral het wegdek en de balans daarvan waren een probleem. Een expert liet vorig jaar al weten dat het staal van de brug uitgeput is.





Haven en Vlaanderen pompen 20 tot 30 miljoen euro in een nieuwe brug. Die wordt 16 meter breed, vijf meter meer dan de huidige. Zo is er ruimte genoeg voor een dubbelrichtingsfietspad.





Leeg zal de constructie iets meer dan duizend ton wegen, met het tegengewicht wordt dat 2.350 ton.





De werken starten wellicht in 2019, maar een precieze timing is nog niet bekend. Auto's zullen via de nabijgelegen sluisdeuren kunnen rijden, vrachtverkeer moet uitwijken naar de Meestoofbrug in het zelfde sluizencomplex. (PHT)