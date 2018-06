Nieuwe bib FoMu na een jaar geopend 29 juni 2018

Het Fotomuseum (FoMu) heeft haar nieuwe leeszaal en bibliotheek officieel geopend. De werken hebben een jaar geduurd.





Voordien had het museum al een bibliotheek maar die zat verborgen waardoor mensen moeilijk de weg ernaartoe vonden. De nieuwe bib bevindt zich op het eerste verdiep en is duidelijk zichtbaar. "De bib is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum. Voordien moest je je boek bestellen maar dat is niet meer nodig. Uitlenen is niet mogelijk", vertelt bibliothecaris Inneke Daghelet. De collectie omvat zo'n 30.000 boeken, tijdschriften, en archieven en bestaat uit drie deelcollecties: studiecollectie, museumcollectie en de kostbare werken. Uiteraard hebben alle boeken een link met fotografie.





(ADA)