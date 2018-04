Nieuwe bar verkoopt Cara Pils voor 1 euro 12 april 2018

Cara Pils tegen één euro, tv's op 't wc en croques met kaas in alle kleuren van de regenboog. Het gaat goed fout in Bar Fout, maar dat is net de bedoeling. Bart Feyt (52) en Roland Hendrickx (41), die samen al Kaffeenini uitbaten, willen met dit nieuwe eetcafé de Instagram-generatie aanspreken.





Wie enkel maar de gevel van Bar Fout bekijkt, weet al dat dit geen gewone kroeg is. De verf op de houten voorgevel is flink afgebladderd en de klok hangt op half zeven. Eenmaal binnen blijkt er ook van het interieur een hoek af. Plastic stoeltjes in felgroen, banken waar je met stiften op mag taggen, en een toog die baadt in een roze neon-gloed. Aan de muur een hele reeks schuifpuzzels uit de jaren stillekes en gekke kunstwerken rond condooms, sigaretten en Cara Pils.





De crazy inrichting komt uit de koker van Leo Colen van sprookjes.be, de menukaart hebben Bart en Roland zelf verzonnen. "Je kan hier een croque E102 eten, genoemd naar een blauwe kleurstof die in Zweden verboden is. De kaas in de croque heeft drie verschillende kleuren. Ook onze hamburgerbroodjes krijgen felle kleuren. Het enige wat we helemaal natuurlijk houden is de sushi op je bord", zegt Roland. Wie dorst heeft kan niet enkel kiezen voor standaard drankjes zoals koffie of thee, maar ook voor een spotgoedkope optie: een Cara Pils voor 1 euro.





De zaak zwaait de deuren open op 25 april en zal telkens open zijn van woensdag tot zaterdag tussen 11u en 19u. (DILA)