Nieuwe app vertelt agent alles over u POLITIE RAADPLEEGT VIA TABLET EN SMARTPHONE 60 DATABANKEN PATRICK LEFELON

01 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De agenten van de Antwerpse politie krijgen via de nieuwe app Focus op hun smartphone of tablet rechtstreeks toegang tot een zestig databanken. Dat gaat van het rijksregister, de nummerplaten van het DIV, over het strafregister, het wapenregister en de lijst met handelszaken in een straat tot foto's van bewakingscamera's.

De nieuwe app Focus is ontwikkeld door het ICT-bedrijf Digipolis van de stad in samenwerking met de politie. Het maken van de app was op zich niet de moeilijkste opdracht. De grote klus was de beveiliging. Veel databanken zoals bijvoorbeeld het rijksregister bevatten gevoelige informatie die niet bestemd is voor derden. De app Focus is daarom beveiligd tot op het niveau van een bank-app. Alle opzoekingen worden gelogd om eventueel misbruik te kunnen achterhalen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA): "Door agenten nauw te betrekken bij het maken van die app is hij heel gebruiksvriendelijk geworden. Om die reden hebben wij dit project ook zelf ontwikkeld en niet uitbesteed aan een privéfirma." Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft al opdracht gegeven om de Antwerpse app ook bij de federale politie en bij een 25-tal andere lokale politiezones in te voeren.





100.000 euro

De politie heeft bovendien 54 nieuwe combi's, zogenaamde rijdende kantoren, gekocht voor de dienst Interventie. Kostprijs per wagen: 100.000 euro. De nieuwe app Focus is volledig ingewerkt in de nieuwe VW Transporters. Zo hoeft de agent aan het stuur zelf geen adressen meer in te tikken in zijn gps. Krijgt hij een noodoproep binnen vanuit de commandokamer, dan wordt zijn gps automatisch aangevuld met het adres vanwaar gebeld is.





De bijrijder kan ondertussen alle nuttige info via zijn Focus-app op een tablet opvragen. Hij kan in de combi ook meelezen welke extra info de commandokamer binnenkrijgt, bijvoorbeeld van getuigen. Al die informatie is live beschikbaar.





De toepassingen gaan zeer ver, zeker als de agenten hun informatie uit de databanken combineren met de beelden van het ANPR-cameraschild op de invalswegen.





Burgemeester De Wever vindt dat zijn politie nu "state of the art-"materiaal heeft, maar wil in de volgende legislatuur nog een stap verder gaan. "Voor luchtbeelden moet de politie nu een beroep doen op de helikopter van de federale politie. Dat kost 5.000 euro per vlieguur. Er is nu een veel goedkoper alternatief: drones! Die zijn veel goedkoper en ook makkelijker en sneller inzetbaar. Vanaf volgende legislatuur wil ik de politie daarmee uitrusten. Voorlopig kan dat nog niet omdat er geen wetten bestaan over het gebruik van drones voor politie-doeleinden."