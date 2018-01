Nieuwe app helpt met schuldenberg 20 januari 2018

In Antwerpen is de MyTrustO-app gelanceerd, een applicatie om mensen te helpen met onbetaalde rekeningen, aanmaningen en incassokosten. De dienst van MyTrustO bestaat al langer, maar met de app wil het initiatief van middenveldorganisatie Beweging.net en gerechtsdeurwaarders ze dichter bij de mensen brengen. Volgens MyTrustO heeft 5 procent van de Vlaamse gezinnen te maken met minstens één achterstallige betaling. Het gebeurt dat kosten fors oplopen, zeker als er hard wordt ingevorderd. De mensen achter MyTrustO vinden dat 'onethisch' en startten daarom in 2015 een dienst om als neutrale tussenpartij tussen mensen of bedrijven met schulden en de schuldeisers te bemiddelen. Via de dienst worden alle kosten objectief in kaart gebracht en volgt een concreet en voor elke partij duidelijk afbetalingsplan. (BJS)