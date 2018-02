Nieuwbouw Melgeshof geopend met optreden van Luc Caals 26 februari 2018

02u34 0

Met een gezellige receptie, een buurtfeest en een optreden van Luc Caals werd zaterdag de eerste fase van het nieuwbouwproject Melgeshof van Zorgbedrijf Antwerpen in Merksem ingehuldigd. Op dit moment zijn al 88 eenpersoonskamers in het woonzorgcentrum en 37 serviceflats bewoond. Intussen werkt Zorgbedrijf Antwerpen voort aan het tweede deel van het nieuwbouwproject waarvoor de oude gebouwen zullen worden gesloopt. Als ook de tweede fase van de bouw klaar is, zullen er 180 bewoners wonen in het nieuwe Melgeshof.





In de nieuwbouw van woonzorgcentrum Melgeshof vinden bewoners ruime kamers met veel comfort. Zo is er in elke kamer een eigen rolstoeltoegankelijke badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet en heeft elke bewoner een ingemaakte kast, een tv en een ijskastje. De bewoners konden ook zelf hun meubilair kiezen of meubels meebrengen van thuis of hun vroegere kamer. Daarnaast is er ook een dagverzorgingscentrum met pedicure en kapsalon en een dienstencentrum.





Livestreaming

Het feestje vond dan wel plaats in het oude gedeelte van het Melgeshof, het personeel zorgde wel voor een livestreaming zodat ook de bewoners die liever op hun kamer bleven het gebeuren konden volgen. Op zondag 18 maart zijn er van 13u rondleidingen door de nieuwbouw, de serviceflats Tuinwijk en De Paddekes en in het nieuwe dienstencentrum Tuinwijk.