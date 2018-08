Nieuw wegdek op E19 ter hoogte Antwerpen-Noord 08 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf 17 augustus met vernieuwingswerken op de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord. In de richting van Nederland wordt het wegdek vernieuwd. De werken beginnen op vrijdagavond 17 augustus en duren tot maandagochtend 27 augustus. Er blijft altijd verkeer mogelijk over twee rijstroken in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone kan er sterk vertraagd verkeer ontstaan. De aansluitingen met de A12 blijven steeds open. (BJS)