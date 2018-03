Nieuw toerismepunt in Centraal Station MEER DAN 340.000 BEZOEKERS ZOCHTEN IN 2017 INFO IN STATION NINA BERNAERTS

28 maart 2018

02u50 0 Antwerpen Het Centraal Station krijgt straks een nieuw toeristisch infopunt. Schepen Koen Kennis zag het aantal bezoekers er toenemen met 40 procent. "Maar de beperkte balie is aan stevige update toe", klinkt het. De stad investeert 260.000 euro.

Toeristen kunnen binnenkort zowel aan Het Steen als in het station station terecht voor toeristische informatie. Hiermee wil de schepen aan beide kanten van de zogenaamde 'Via Sinjoor', van het Centraal Station over de Meir, langs de kathedraal en de Grote Markt tot aan de Schelde, een infopunt plaatsen.





"Er is al een infopunt maar het is erg gedateerd. Nochtans hebben we hier het mooiste station van Vlaanderen, waar sommige toeristen voor het eerst in aanraking komen met al wat onze stad te bieden heeft. Mensen komen van de trein en we zouden hen daar onmiddellijk goed willen ontvangen. Ook voor de werknemers zelf zal het nieuwe centrum aangenamer zijn", zegt schepen Koen Kennis. Het oudere en beperktere infopunt kan wel op veel vragen rekenen.





260.000 euro

Het laatste jaar kwam er maar liefst 340.000 mensen info vragen over de stad, 40 procent meer dan voordien. "Wat toch betekent dat het centrum zijn nut bewijst. We willen er nu een zogenaamde 'Brand Store' van maken. Een afgesloten box, met veel ramen, die iets hoger ligt. Zo wordt het een afgesloten aparte ruimte wat ook de akoestiek ten goede zal komen."





De stad investeert 260.000 euro, het voorontwerp werd recent al goedgekeurd door het college. "Het infopunt moet ook net iets meer zijn dan enkeldat. Het is de bedoeling dat de mensen daar ook Antwerpse producten kunnen kopen zoals in de stadswinkel al mogelijk is. We willen daar ook een, weliswaar beperkter, assortiment bieden. Toeristen kunnen er dan terecht voor bijvoorbeeld kleinere zaken en leuke souvenirs die ze mee naar huis nemen. Een beetje vergelijkbaar met de Antwerpshop in de luchthaven van Deurne."





Het Steen

En het nieuwe centrum zou er ook al snel moeten komen, in juni starten de werken al. "Het liefst hadden we al gestart en waren we voor de zomer klaar geweest maar het heeft wat langer geduurd. Daarom starten de werken nu in juni. Het punt zal dan in augustus klaar moeten zijn voor gebruik."





Het tweede toeristische onthaalcentrum dat gebouwd wordt in Het Steen, laat iets langer op zich wachten. De werken starten nog dit voorjaar maar zullen pas tegen 2020 worden afgerond. Het bijgebouw, dat dateert uit de jaren '50 van de vorige eeuw, gaat tegen de grond en een moderne nieuwbouw met dakterras komt in de plaats.