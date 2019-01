Nieuw ‘record’ voor Antwerpse haven: meer dan 50 ton cocaïne onderschept in 2018 Patrick Lefelon TT

11 januari 2019

11u50

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Antwerpen In de haven van Antwerpen is het afgelopen jaar meer dan 50 ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Het is bijna tien ton meer dan in 2017, wat toen ook al een recordjaar was.

Tegenover 2017 gaat het om een stijging van bijna 22 procent. Sinds 2014, toen 8,1 ton cocaïne werd onderschept, is de vangst verzesvoudigd. De drugs komen in de eerste plaats van Colombia, daarna volgen Brazilië, Ecuador, en Suriname.

Gerechtelijk directeur Stany De Vlieger ziet verschillende oorzaken voor die toename aan drugsvangsten.“De productie van cocaïne is toegenomen in Zuid-Amerika. Onder meer doordat de guerillabeweging FARC in Colombia aan terrein heeft verloren, zijn andere groeperingen opgestaan die proberen mee te surfen op de enorme winstgolf van deze vorm van criminaliteit. Langs onze kant stellen wij ook de toegenomen consumptie van cocaïne vast. De drug wordt algemeen aanvaard en getolereerd door de publieke opinie, wat de drempel tot gebruik mogelijk verlaagd.”

De stijging van in beslag genomen cocaïne doet zich ook in andere Europese havens voor.



In september 2018 werd in Antwerpen het Stroomplan gelanceerd. Een onderdeel hiervan is het KALI-team. Dat team met zestig speurders van lokale en federale politie krijgt voor haar drugsonderzoeken steun van inspectiediensten, douane en van de Nederlandse politie. De resultaten van dit team zullen later dit voorjaar worden bekendgemaakt.

De drug wordt algemeen aanvaard en getolereerd door de publieke opinie Stanny De Vlieger

Dossier ‘Fruit’

Behalve cocaïne heeft de federale politie ook 16,8 ton marihuana, 4,4 ton heroïne en 7,9 ton precursoren (voor productie van synthetische drugs zoals XTC) onderschept.

Eén van de dossiers die door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen vorig jaar werd opgestart is het dossier ‘Fruit’. Op 19 januari 2018 onderschepte de douane een container met een lading ananas, afkomstig uit Costa Rica met bestemming Nederland. In de lading werd 443,60 kilo cocaïne ontdekt. De container werd naar een loods in Stabroek gebracht om de coke eruit te halen. Daar viel de FGP binnen. Zes verdachten werden gearresteerd. Ook een advocaat werd gearresteerd omdat hij bij de drugssmokkel zou betrokken zijn.