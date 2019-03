Nieuw politiewijkteam controleert vrachtwagenchauffeurs Sander Bral

Het kersverse politiewijkteam van het Eilandje controleerde zaterdagvoormiddag samen met de verkeerspolitie de vrachtwagens in hun wijk ter hoogte van de Spitsenstraat. De controle kadert in een overlastproblematiek van vrachtwagenchauffeurs die hun rustpauze nemen op plekken die hier niet op voorzien zijn. In totaal werden 36 vrachtwagens gecontroleerd. Dertien bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze te lang geparkeerd waren in de bebouwde kom. Zestien vrachtwagenchauffeurs verplaatsen zich op aangeven van de politie. De bestuurders werden geïnformeerd over de parkeervoorziening Goordijk die gericht is op vrachtwagens.