Nieuw op Zomerfabriek: klassieke muziek met hoek af

Nieuw op de Zomerfabriek van Zomer van Antwerpen: The Classics, klassieke muziek 'met een hoek af'. De muzikanten op het podium, studenten en alumni van het Antwerpse Conservatorium, gaan bewijzen dat klassieke muziek helemaal niet duf of saai is maar net heel opwindend. Met onverwachte ensembles, theatrale interventies en bijzondere instrumenten gaan ze elke dinsdagavond de oude gasfabriek in de Minckelersstraat verrassen. Op 19 juni luister je naar vier onwaarschijnlijk getalenteerde vrienden, die samen het Desguin-kwartet vormen. Ze brengen vroeg werk van de dramatische Beethoven, romantisch werk van de gekwelde Tchaikovsky, een expressief stuk van nazi-outcast Hindemith, om af te sluiten met een Mexicaanse klassieker.





De akoestiek in de Lounge van de Zomerfabriek zou trouwens uitstekend geschikt zijn voor klassieke concerto's en gaat ook open voor open mic's en zondagse jam-sessies. Club Z vergast je op zwoele dj-nachten met future house, funk en garage beats op vrijdag en urban en hiphop op zaterdag. In de hal kan je terecht voor dans- en sportworkshops.De Zomerfabriek gaat van start op 19 juni en houdt huis tot 2 september. (DILA)