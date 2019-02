Nieuw Oosterweel-akkoord: fietstunnel van zes meter breed onder Schelde en gescheiden verkeer op Antwerpse ring BJS

06 februari 2019

17u58 0 Antwerpen De leden van het Toekomstverbond, dat de Oosterweelverbinding moet uittekenen, hebben een akkoord bereikt over nieuwe aanpassingen aan het tracé dat de Antwerpse ring moet rondmaken. Onder de Schelde komt een nieuwe zes meter brede fietserstunnel en op de noordelijke ring worden lokaal en doorgaand verkeer gescheiden.

De tijd dat overheden, administraties en burgerbewegingen ruziënd over de Antwerpse straten rolden, is duidelijk voorbij. Twee jaar na het Toekomstverbond is er nu ook een akkoord over de Oosterweelwerken op rechteroever én de Scheldetunnel. Het ontwerp kreeg de werknaam ‘voorkeursvariant’.

De ‘voorkeursvariant’ gaat uit van twee premissen: de werken aan het Haventracé moeten tegen het einde van de Oosterweelwerken halverwege zijn én de ‘modal split’ (het aandeel autoverkeer versus andere vervoersmiddelen) moet tegen dan van 70/30 tot 60/40 zijn teruggebracht.

We zetten de belangrijkste aanpassingen aan het tracé hieronder op een rijtje:

1. In de Scheldetunnel, een derde snelwegtunnel met drie rijstroken, wordt een brede fietstunnel van zes meter aangelegd. In plaats van twee vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er één centrale vluchtkoker voor het wegverkeer.

2. Het Oosterweelknooppunt, dat de Scheldetunnel verbindt met de kanaaltunnels die de in 2009 weggestemde Lange Wapper op de tekentafel vervingen, wordt compacter om de groene zone van het Noordkasteel maximaal te behouden en te verbinden met het historische SAMGA-gebouw enerzijds en het Droogdokkenpark anderzijds. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een aansluiting via de terreinen van Total. Volgens het Havenbedrijf Antwerpen lopen daarover “constructieve gesprekken”.

3. De twee noordelijke kanaaltunnels krijgen één rijstrook en een calamiteitenstrook extra, de zuidelijke krijgt twee rijstroken extra. Daarnaast wordt er volop onderzocht of er toch een aansluiting kan gerealiseerd worden tussen de noordelijke kanaaltunnels en de Groenendaallaan.

4. Een belangrijke doorbraak voor de burgerbewegingen is dat de noordelijke ring op termijn een scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer zal kennen. Dat moet het aantal weefbewegingen en dus het risico op ongevallen op de ring fors naar beneden brengen en een overkapping vergemakkelijken.

De aanpassingen aan het ontwerp worden nu verder in detail uitgewerkt en zullen ook een impact hebben op andere onderdelen van de Oosterweelplannen zoals de Hollandse Knoop nabij het Sportpaleis en een eventuele aansluiting op de Groenendaallaan in het noorden van de stad. “Maar ook daar is eigenlijk geen onenigheid meer over”, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We hebben vertrouwen in de technische onderzoeken die gebeuren en gaan van daaruit verder werken en zien wat het meest wenselijk is.”

Nog dit jaar wordt een omgevingsvergunning ingediend en zullen de aannemers gekozen worden. In 2025 moet de Oosterweelverbinding openen. Gezien de complexiteit van het Oosterweeldossier (mobiliteit, leefbaarheid, techniciteit, overkapping, financiële middelen…), blijft de vraag of die timing gehaald kan worden.