Nieuw onderdeel fietsostrade goedgekeurd

De stad Antwerpen werkt opnieuw een missing link weg op de fietsostrade (F12) langs de A12. Er zal een nieuw fietspad van vier meter breed aangelegd worden over een lengte van twee kilometer, tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat, dat besliste het college in Antwerpen. In het conceptontwerp sluit het nieuwe stuk fietsostrade aan op de Leo Baekelandstraat, waar het een verlengstuk zal zijn op de geplande fietsostrade aan Rozemaai, dat tussen Leo Baekelandstraat en de Ekersesteenweg ligt. Daarnaast zal het fietspad ook aansluiten op andere straten in de wijken Rozemaai en Schoonbroek: het Groot Hagelkruis, het wegje aan de Dragonderstraat, de voetgangersbrug, het basketplein naast de Tweekronenstraat, op de hoek van de Traktaatstraat en Tweekronenstraat en op de hoek van de Tweekronenstraat en de Karel VI-straat. De missing link van de fietsostrade A12 sluit ten noorden aan op de fietspaden van de Leugenberg knoop.





Er is nog geen specifieke timing voor de werken. (NBA)