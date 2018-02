Nieuw MHKA mag 65 miljoen kosten MUSEUM VERHUIST IN 2023 NAAR LOCATIE HOF VAN BEROEP DAVID ACKE

24 februari 2018

02u30 0 Antwerpen Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MHKA) verhuist in 2023 naar de site Zuidersluis/hof van beroep. Dat besliste Vlaanderen, de stad Antwerpen en het bestuur van het museum na een locatieonderzoek. Het gebouw van het hof van beroep gaat in 2021 volledigtegen de vlakte waarna er een nieuw museum gebouwd zal worden. Vlaanderen heeft daarvoor 65 miljoen euro opzijgezet.

"De kogel is door de kerk. Het MHKA verhuist naar de site Zuidersluis/hof van beroep": met die woorden sprak schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) de pers toe in de ontmoetingsruimte van het Museum voor Hedendaagse Kunst (MHKA). Hoewel de verhuiswagen slechts enkele honderden meters zal moeten afleggen, betekent de verhuis een belangrijke stap voorwaarts in het bestaan van het museum. "De nieuwe vestigingsplaats kwam om verschillende redenen als best mogelijke optie naar voren. Het ligt vlak naast het Fotomuseum, het zal een oppervlakte hebben van 20.000 vierkante meter en daardoor dubbel zo groot zijn als het huidige MHKA. Een nieuw gebouw van nul af aan opbouwen betekent heel veel mogelijkheden naar invulling toe", zegt schepen Bastiaens.





Gangbaar bedrag

Dat alles bij elkaar mag dan ook wel wat kosten. Vlaanderen heeft 65 miljoen euro over voor het nieuwe museum. Dat is een gangbaar bedrag én haalbaar, vindt minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld).





Het hof van beroep verhuist in 2021 naar zijn nieuwe locatie op de Frankrijklei. Het gebouw dat vrijkomt, zal daarna afgebroken worden. "Eindelijk", liet burgemeester Bart De Wever (N-VA) zich ontvallen. "Ik ben heel blij dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van het gebouw waar het hof nu gevestigd is. Dat afbreken zal trouwens wel meevallen. Meer nog, die afbraakwerken zijn al spontaan begonnen. Je moet de deur eens goed dichttrekken en de brokken vallen naar beneden."





Ontwerpwedstrijd

De grond zal overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap, die de bouwheer wordt van het nieuwe MHKA. Hoe het nieuwe museum er moet uitzien, dat zal afhangen van een architectenwedstrijd die de Vlaamse en Antwerpse bouwmeesters zullen uitschrijven. Dat staat gepland voor deze zomer zodat er in 2019 een winnend ontwerp gekozen kan worden. Het nieuwe museum moet een landmark worden voor de buurt, waar een heus museumkwartier zal ontstaan met naast het Fotomuseum ook het Museum voor Schone Kunsten dat (hopelijk) rond die tijd ook de deuren zal openen. Tot die tijd blijft het MHKA gewoon open op de huidige locatie.