Nieuw, maar geen onbekend gezicht JOURNALIST KARL APERS STAPT IN WOELIGE TIJD OVER NAAR SP.A NINA BERNAERTS

17 april 2018

02u46 0 Antwerpen Het nieuwe gezicht bij sp.a is alvast geen onbekend gezicht voor de Antwerpenaar. Karl Apers, journalist voor ATV, maakt al 18 jaar het politieke programma Wakker op Zondag. Dat hij de politiek dus van dichtbij kent, is wel duidelijk. Toch is het in deze schandaalsfeer geen evidente keuze.

Karl Apers (53) is een gekend gezicht en heeft een herkenbare stem, ook zijn stijl van presenteren was eigen aan Apers. Toch geeft hij de veilige zetel van de regionale zender ATV op voor de politiek woelige wateren van sp.a. Is het wel een goede zet om net nu die overstap te maken?





"Voor mij wel. De hele hetze rond Meeuws en de bitsige campagne hebben eigenlijk het vuur in mij aangewakkerd. Meeuws heeft me enkele weken geleden benaderd en gevraagd of ik niet op de lijst wilde komen staan. En ik ben daar met volle overtuiging in meegegaan. Er is op dit moment wel een probleem met het stadsbestuur. Dit bestuur houdt gewoonweg niet van haar inwoners en dat moet veranderen. En als je je te kritisch uit in Antwerpen dan word je daarvoor afgestraft. Ik wil een ander beleid voor deze stad en het verhaal van sp.a klopt", zegt Apers.





Schijn, schijn, schijn

De journalist is streng voor het beleid van de afgelopen zes jaar.





"Er is geen beleid gevoerd, het is allemaal schijn. Er is een schijn-mobiliteitsplan, koning auto wijkt voor geen meter voor andere vervoersmiddelen. Bij mij in Berchem hebben ze in de rapte een grijs strookje aangelegd voor de fietser maar als automobilist kan je niet anders dan er ook over te rijden. Het heeft dus geen enkel nut. Er is ook een schijn-overkappingsplan, snel bedacht omdat alle partijen met een plan kwamen en zij dat dan ook nodig hadden, dat konden de camera's van Jambers registreren. En er is schijn-veiligheidsbeleid: bearcats, SRT-teams, camera's en hoogtechnologische snufjes zijn erbij gekomen maar de wijkagent en de voeling met de buurt is verdwenen. Dat moet gewoon anders."





Apers weet nog niet waar hij op de lijst terecht zal komen. Hij komt zowel voor de stad als voor zijn eigen district op.





Partijkaart aangevraagd

In tegenstelling tot Beels, smijt Apers zich wel volledig in het socialistische nest.





"De partijkaart is aangevraagd en ik verwacht ook een job binnen de partij uit te voeren. Vermoedelijk zal dat in de communicatie zijn. De kwatongen die nu gaan beweren dat ik altijd socialistisch ben geweest, hebben ongelijk. Ik heb nooit hand- en spandiensten verleend en het is pas erg recent dat ik in contact ben gekomen met de politiek. De beslissing is wel snel gemaakt."





De overstap van Apers is opvallend. 18 jaar geleden startte hij met een nieuw concept op de regionale televisie, wat vandaag nog steeds Wakker op Zondag is.





"In 1999 maakte ATV een doorstart en daar hoorde ook Wakker op Zondag bij. Ze verklaarden ons toen voor zot. Een programma over regionale politiek, dat werd echt niet gedaan in Vlaanderen. Maar kijk, ik ben na 18 jaar wel heel trots dat het er nog steeds staat. Het zal vreemd zijn om volledig weg te zijn van de redactie. Ik hoop er nog eens als gast aan tafel te mogen zitten."





Apers nam gisterenvoormiddag, voor de persconferentie, nog afscheid van de redactie.