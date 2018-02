Nieuw licht en riolering voor Handschoenmarkt 17 februari 2018

De Handschoenmarkt werd afgelopen week volledig opgebroken. De stad zal hier het nieuwe lichtplan gaan toepassen maar maakt van de gelegenheid gebruik om ook de riolering en dergelijke te vervangen.





Oorspronkelijk ging het op de Handschoenmarkt om kleinere wegeniswerken maar bij nader onderzoek bleek dus ook de riolering aan vernieuwing toe te zijn. "Daarom is er besloten om die mee aan te pakken en dan hebben we ineens alle nutsmaatschappijen aangeschreven dat ook zij van de opportuniteit gebruik kunnen maken om eventueel kabels en elektriciteit aan te pakken. Tegen eind deze maand zouden deze werken al afgerond moeten zijn", vertelt Hendrik Heiremans van het kabinet Ludo Van Campenhout, schepen voor Openbaar Domein.





Daarna zal de Kathedraal zelf in de stellingen gezet worden om het lichtplan uit te voeren. Dat zou dan in september 2018, precies 500 jaar na de inhuldiging van de toren, klaar moeten zijn. (NBA)