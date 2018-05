Nieuw: kunst waar je tegen mag sjotten 11 mei 2018

02u25 1

In het Koning Albertpark prijkt een nieuwe voetbalgoal. Althans, er staat een bakstenen muurtje met een goal erop getekend in zwarte verf. Het lijkt een vergissing van verstrooide gemeentewerkers, maar eigenlijk gaat het om een kunstwerk van Bram Van Meervelde. Hij neemt deel aan Expo 2018, waarbij vijf wijken dit jaar een uniek kunstproject krijgen. "Ik ben uitgenodigd door de bewoners van de wijk Klein Antwerpen en Harmonie om kunstwerken te creëren in hun buurt", zegt kunstenaar Bram Van Meervelde. "Ik maakte tientallen schetsen op basis van hun ideeën. Niet alles was uitvoerbaar. Een viertal ontwerpen bleef over. De kunstwerken vormen een commentaar bij het leven in de stad van vandaag. Mijn werk is heel uiteenlopend. Ik maak installaties, schilderingen, tekeningen en objecten. Mensen vinden mijn werk vaak humoristisch, soms ook verwarrend." Op vrijdag 11 mei kan je mee op een rondleiding langsheen de werken. Op het rondpunt Belgiëlei-Charlottalei vind je enkele molshopen, aan het Harmoniepark zie je het werk Vangrails. Op het Constantia Teichmannplaats vind je De spade van Arthur terug. De vier nieuwe werken voor Expo 2018 zullen een jaar lang zichtbaar blijven. (DILA)