Nieuw infopunt informeert Antwerpenaar over heraanleg Scheldekaaien David Acke

25 maart 2019

14u38 0 Antwerpen De afgelopen maanden gingen de werken in de zones ‘Schipperskwartier en Centrum’ en ‘Loodswezen en Bonapartedok’ van het Antwerpse Scheldekaaienproject van start. Op beide werven worden de historische kaaimuur gestabiliseerd. Omdat de werken op heel wat kijklustigen kan rekenen, werden de bestaande uitkijkpunten in een nieuw kleedje gestopt.

In november 2018 en januari 2019 gingen ook in de zone van het Schipperskwartier en Centrum (Orteliuskaai) en het Loodswezen en Bonapartedok de werken voor de stabilisatie van de historische kaaimuur van start. Johan Van Overwalle, algemeen directeur van Artes Roegiers: “Het gaat om grootscheepse werken. Voorbijkomende fietsers, wandelaars en joggers blijven vaak staan en proberen dan over het bestaande waterkeringsmuurtje te kijken om een blik op te vangen. Om daaraan tegemoet te komen, voorzien we nu twee uitkijkpunten. Eén aan het Noorderterras en één ter hoogte van de waterkeringsmuur iets ten noorden van het infopunt. De informatie aan de uitkijkpunten krijgt regelmatig een update, en is bedoeld voor jong en oud. We nodigen voorbijgangers dan ook van harte uit om regelmatig terug te komen.”

Het infopunt Scheldekaaien stond al sinds 2015 aan de Scheldekaaien, ter hoogte van de werf Nieuw Zuid schuin tegenover de Bank van Breda. Omdat de stabilisatiewerken daar intussen grotendeels achter de rug zijn, werd het infopunt naar het noorden verplaatst, waar twee nieuwe werven opstartte. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het infopunt een inhoudelijke update te geven. “De werken aan de Scheldekaaien vorderen goed. In de zone Nieuw Zuid zijn de stabilisatiewerken volledig achter de rug. Het openingsfeest van de Belvédère op de Droogdokkensite hielden we eind 2018. Ook in Sint-Andries en Zuid wordt in juni dit jaar een eerste volledig afgewerkte zone opengesteld voor het publiek. Toch zijn we nog enkele jaren zoet met de werken aan de Scheldekaaien. We willen iedereen dan ook de kans geven zich te informeren in ons infopunt.” vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat komt nog

In de zone Bonapartedok en Loodswezen zijn de stabilisatiewerken ingrijpender. Landinwaarts wordt een nieuwe muur gebouwd. Een holle ruimte zorgt ervoor dat de druk van de Schelde op de historische muur wordt getemperd. De stabilisatiewerken aan de historische kaaimuur zullen in beide zones nog een goede twee jaar duren.

Elke derde woensdag van de maand opent het infopunt haar deuren voor het grote publiek, telkens van 12 tot 20 uur. De aanvraag voor een groepsbezoek stuur je naar scheldekaaien@vlaamsewaterweg.be.