Nieuw incident met nepgranaten in besproken wijk Den Dam: “Het went nooit” Sander Bral

15 maart 2019

15u49 0 Antwerpen De wijk Den Dam stond vrijdagochtend weer in rep en roer. De Rupelstraat werd ontruimd omdat een passant granaten op de stoep zag liggen. Uiteindelijk bleken de springtuigen nep te zijn. Eén van de granaten lag aan een wagen van de familie El H., waarvan vorige week nog een andere auto in brand werd gestoken. Twee jaar geleden werd de woning van de familie al doorzeefd met zwaar geschut. De federale politie onderzoekt de link tussen alle incidenten in de buurt.

Rond zeven uur vrijdagochtend zag een passant drie granaten liggen verspreid over de Rupelstraat in de wijk Den Dam ten noorden van Park Spoor Noord. Hij contacteerde de politie, die massaal ter plaatse kwam en de straat volledig versperde. Terwijl ontmijningsdienst DOVO de projectielen onderzocht, moesten de buurtbewoners in hun woningen blijven. Al snel bleek dat de granaten fake waren waardoor de buurt terug vrijgegeven werd.

Criminelen en herriemakers zijn niet aan hun proefstuk toe in Den Dam. Vorige week nog gingen twee wagens in vlammen op in dezelfde straat, waarvan één van de familie El H. Eén van de nepgranaten werd gisteren ook gevonden aan een wagen van dezelfde familie. Een dag later dezelfde week werden twee wagens tot ontploffing gebracht met explosieven, het doelwit was deze keer de familie El M. Een dikke twee jaar geleden werd de woning van de familie El H. als eens doorzeefd met een machinegeweer, begin die maand kreeg hetzelfde pand al enkele kogelinslagen te verduren.

Bij de start van 2017 dan werden schoten gelost op een woning in de Lange Lobroekstraat en werd een geparkeerde wagen in brand gestoken met een molotovcocktail. Alle incidenten worden gelinkt aan het Antwerpse drugsmilieu. Ook nu onderzoekt de federale politie of het voorval met de nepgranaten aan dat dossier kan toegevoegd worden.

Het toenemende geweld van de laatste jaren is ook de buurtbewoners niet ontgaan. “Je raakt daar nooit aan gewend”, zucht Joke Laukens, fractiemedewerker van Groen Antwerpen die in de Rupelstraat woont. “Het plaatsen van bewakingscamera’s en verhoogde politiepatrouilles zijn goeie ideeën om de daders te pakken. De politie levert goed werk maar brandjes blussen is niet genoeg, daarmee pak je de bron van het probleem niet aan, druggerelateerd of niet.”

“Vroeger was er een straathoekwerker actief die zich met de drugsproblemen van de wijk bezig hield en goed werk leverde. Die functie moet hier terug in het leven geroepen worden. Den Dam is een geëngageerde buurt waar veel leuke dingen gebeuren”, benadrukt Laukens. “Het is jammer dat wij telkens op deze manier in de belangstelling komen.”