Nieuw hotel voor expats 10 juli 2018

02u32 0

De oude WTC-gebouwen en Brico op de Frankrijklei maken plaats voor een nieuw zogenoemd aparthotel. Yays zal er samen met Quellimmo 94 kamers in onderbrengen, die vooral gericht zijn op expats.





Alle luxe van een hotelkamer, maar het comfort van thuis, dat is wat 'aparthotels' willen voor expats. Het gaat om studio's maar evengoed 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen, goed voor 94 in totaal. "Dat is een opkomende niche in de hotelwereld maar eigenlijk heeft Antwerpen nog weinig dergelijke projecten in de steigers staan. Met de Haven van Antwerpen zijn nochtans heel veel expats op zoek naar dergelijke plekken", vertelt Steven Verrept, zaakvoerder van projectontwikkelaar, Quellimmo. De ontwikkelaar maakt zich sterk dat ook gezinnen met kinderen op vakantie meer en meer naar aparthotels kijken. "Zij hebben liever wat meer ruimte. Al deze kamers zijn voorzien van een keuken. En er is 24/7 een receptie waar de gasten terecht kunnen." Yays, dat het aparthotel zal uitbouwen, heeft al verschillende vestigingen in Amsterdam, Parijs en Barcelona.





De huidige WTC-gebouwen zullen tot op de betonstructuur gestript worden en dan weer opgebouwd worden. "De afbraakwerken zullen binnenkort beginnen en dan hopen we op tegen het einde van 2019 klaar te zijn. " (NBA)