Nieuw fietspad op Luchtbal moet missing link wegwerken 30 april 2018

Ten noorden van de Havanasite op de Luchtbal komt er een nieuw fietspad.





Op die manier wordt de missing link aangepakt tussen de nieuwe fietsostrade F12 richting Bergen-op-Zoom en de fietsostrade F14 tussen Essen en Antwerpen. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur beslist.





De huidige fietsostrade F14 loopt nu tot aan de Oude Landen in Ekeren. In de toekomst zullen fietsers via een dubbelrichtingsfietspad kunnen doorfietsen langs de wijk Luchtbal, over de Groenendaallaan tot aan het Albertkanaal. Vandaag is de aanleg van deze fietsroute langs de Argentiniëlaan volop bezig en worden de werken voor het verder doortrekken van de route tot aan het Albertkanaal verder voorbereid.





