Nieuw containerpark op Luchtbal feestelijk geopend ADA

15 februari 2019

18u09 0 Antwerpen Het nieuwe containerpark Luchtbal werd vandaag officieel geopend met een upcycling- en recyclingfeest voor de buurtbewoners. Het feest werd georganiseerd in samenwerking met enkele verenigingen uit de buurt.

Het containerpark op Luchtbal verhuisde eind januari naar zijn nieuwe locatie in de Singaporestraat 99. Het nieuwe park opende daar de deuren op 1 februari, maar kreeg vandaag in aanwezigheid van Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud, een feestelijke opening samen met de buurtbewoners. Schepen Fons Duchateau: “Het nieuwe containerpark Luchtbal is een stuk ruimer geworden. De containers staan overzichtelijker naast elkaar zodat bezoekers sneller zien waar elke afvalfractie te deponeren is.”

City Pirates, een sociale vereniging die via voetbal Antwerpse kinderen en jongeren kansen en competenties wil aanleren, was aanwezig met een fietsherstelpunt. Buurtbewoners konden hier kleine herstellingen aan hun fietsen laten uitvoeren. Andere jongeren van City Pirates gingen op pad om zwerfvuil uit de buurt op te rapen. In de caravan van ietStof vzw leerden de aanwezigen leuke items maken van restjes stof. ietStof vzw is een organisatie die workshops over ontwerpen, naaien en patronen tekenen organiseert en haar leden traint om hun talenten door te geven aan anderen. Leerlingen van het houtatelier van BuSO De Ark werkten samen met kunstenaar Peter Roelandts aan een kunstwerk uit afval. De school maakte ook al bloembakken en zitbanken uit resten hout om het nieuwe containerpark in te kleden.