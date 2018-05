Nieuw buurtfeest zet Cadix-wijk in de kijker 01 juni 2018

Dit weekend vindt voor het eerst een groot buurtfeest plaats in de Cadix-wijk. Onder de naam 'Feliz Cadix' vinden verspreid over de wijk verschillende activiteiten plaats. Blikvanger moet het gratis muziekfestival 'Leven In De Brouwerij" worden op de binnenplaats van de nieuwe brouwerij van de Antwerpse Brouw Compagnie. Vier muziekgroepen, waarvan drie uit Antwerpen, zullen optreden op een podium op de binnenplaats van de nieuwe Seefbrouwerij in de Indiëstraat. "De bedoeling van het buurtfeest is om de buurtbewoners, maar ook andere Antwerpenaren bij elkaar te brengen"





zegt Thierry Lavender, de uitbater van het brouwerijcafé De Seefhoek, die het buurtfeest mee op poten zet. "De Cadix-wijk is een wijk in volle ontwikkeling, met zowel nieuwe als oudere bewoners. Ook op gebied van toerisme en horeca zijn er de jongste jaren veel nieuwe trekpleisters bij gekomen. Die zetten we dit weekend in de kijker." (ADA)