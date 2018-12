Nieuw bio-bier ‘t Kapke gelanceerd ten voordele van Ringland Dieter Lizen

18 december 2018

16u53 0 Antwerpen Wie nog niet weet welk aperitief te serveren tijdens de feestdagen, kan eens ‘t Kapke proberen. Een bio-speltbiertje waarvan brouwer en architect Paul Warmenbol een deel van de opbrengst afstaat aan het overkappingsproject Ringland. De naam ‘t Kapke verwijst zelfs naar de overkapping.



Het bierbrouwen begon voor Paul Warmenbol louter als een hobby. Als architect kreeg hij in 2009 de opdracht om de oude brouwerij Feys-Callewaert in Beveren aan de ijzer nieuw leven in te blazen. Daar raakte hij geïntrigeerd door het brouwproces en in 2014 sloeg hij zelf aan het brouwen. Datzelfde jaar nog volgde Paul een tiendelige brouwcursus bij de brouwers van Alvinne. Die nieuw opgedane kennis leidde tot de Liza, een tripel gebrouwen in huisbrouwerij Den Hopperd. Intussen is de Lizatripel in Aartselaar erkend als streekproduct voor de Antwerpse Zuidrand onder het motto “de Zuidrand, dat smaakt”.

Na de lancering van twee nieuwe bieren, Trinkel en Bessy, op basis van blauwe bessen is er nu ‘t Kapke. “Een speltbier op basis van citrushop. Normaal krijg je dan een soort witbier eigenlijk, al heeft het qua smaak en van uitzicht niks van Hoegaarden of dergelijke”, zegt Paul. “Het is meer een pintje hoor ik wel eens op proeverijen. Al is het brouwproces wel volledig anders. Dit is ambachtelijk gemaakt met speltmout, wat het ook een stuk duurder maakt dan een gewoon pilsje.”

Een deel van de opbrengst van ‘t Kapke gaat naar Ringland, de beweging die zich inzet voor een maximale overkapping van de Antwerpse Ring. “Ik heb met oprichter Peter Vermeulen in de scouts gezeten, we zijn allebei architect en ik ben hun strijd erg genegen. Ik rijd elke dag ook zelf over de Ring en ik besef hoe nodig het is dat daar iets aan gebeurt”, zegt Paul. “Ik ben overigens zelf naar Ringland gestapt en niet omgekeerd”.

Paul is druk op zoek naar een pand waar hij zijn bieren in eigen beheer kan gaan brouwen, maar nu werkt hij nog samen met bio-gecertificeerde brouwerijen. “Al mijn brouwinstrumenten liggen hier in de garage opgeslagen. ”Het bier is al wel te koop in de afdeling ‘lokale producten’ bij Carrefour en in een aantal bio-winkels. Ook in concertzaal Trix kan je het bier al proeven.