Nieuw bier steunt ouders die kindje verloren 08 juni 2018

03u00 0

De Antwerpse Brouw Compagnie en Delhaize hebben een nieuw Antwerps bier voorgesteld: Tournée Antwerpen. Vijftien medewerkers en klanten van de supermarkt kregen midden april de kans om de eerste hand te leggen aan het bier. Het gerstenat wordt verkocht in ongeveer veertig Delhaizefilialen in Antwerpen. Per verkochte clips gaat er 1 euro naar het Berrefonds. Die vereniging biedt steun aan ouders die hun kind verloren. De actie doet denken aan Cuvée Antwerpen van vorig jaar. Met de verkoop van flessen wijn werd toen geld ingezameld voor 'Filet Divers'. Die actie bracht 21.920 euro in het laatje. Met het geld zal de organisatie verse groenten en fruit aanbieden aan een lagere prijs in hun Sociale Kruidenier. (ADA)