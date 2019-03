Nieuw bestuur nodigt inwoners uit voor kennismaking Jan Aelberts

27 maart 2019

11u03 0 Antwerpen Het nieuwe Berchemse districtsbestuur nodigt alle Berchemnaars uit voor een informele kennismaking.

Op zaterdag 30 maart is iedereen doorlopend welkom op het districtshuis aan de Grotesteenweg tussen 13 en 17 uur. De districtsschepenen stellen er hun bestuursakkoord voor onder de naam ‘Berchem Broedt’. Ook in de rest van het jaar beloven de schepenen de wijken in te trekken om face to face te kunnen praten met de Berchemnaars.