Nieuw basketcenter Giants wordt pareltje COMPLEX TELT 4 TRAININGSVELDEN, 400 ZITJES EN CAFETARIA DIETER LIZEN

11 mei 2018

02u25 0 Antwerpen Het nieuwe trainingscomplex dat basketclub Antwerp Giants samen met het Sportpaleis aan het Albertkanaal bouwt, zal al in september 2018 klaar zijn. Basketcenter Gasthuishoeve zal vier basketbalvelden tellen naast vierhonderd zitjes en een cafetaria.

De cafetaria en de kineruimtes worden gemetst, het stalen geraamte van de hal staat er al en het dak ligt er op. Het gaat snel met de bouw van de sporthal aan de Gasthuishoevestraat, net naast de Gabriel Theunisbrug over het Albertkanaal. De stad stelde de gronden ter beschikking, aannemer Cordeel bouwt de hal. Het Sportpaleis, dat samen met de Giants 5,5 miljoen euro betaalt voor het complex, krijgt er in een klap een parking met 630 parkeerplaatsen bij.





Win-winsituatie

"Voor verschillende partijen is dit een win-winsituatie", legt schepen van Sport Ludo Van Campenhout uit. "Het district is blij dat er een opwaardering komt van een 'moeilijke hoek' van Merksem. Het is ook een oplossing voor het Sportpaleis. Door de extra 630 parkeerplaatsen verlicht de parkeerdruk voor een hele buurt bij evenementen in het Sportpaleis en Lotto Arena. Voetbalclub FC Merksem moest wel verhuizen maar kreeg een nieuwe thuishaven vlakbij, met twee kunstgrasvelden die het mogelijk maken om meer te trainen. Ook andere Antwerpse zaalclubs varen hier wel bij, want doordat alle ploegen van de Giants hier zullen trainen, komen er 5.000 trainingsuren per jaar vrij in 9 andere Antwerpse zalen."





Logistiek geregel

Club Giants heeft nu 25 ploegen. Dat worden er, dankzij de sporthal, volgend jaar 26 of 27. "We konden gewoon niet verder uitbreiden door een gebrek aan trainingscapaciteit", zegt voorzitter Roger Roels. "We vroegen ouders om hun kinderen voor de trainingen naar Merksem te brengen en de dag nadien naar Deurne of Borgerhout. Ook logistiek was dat een heel geregel. Daar komt nu een einde aan."





De eerste ploeg van de Giants zal efficiënter kunnen trainen in het nieuwe centrum. Zowel fitnessruimtes, een videoruimte voor evaluaties, kine en rustruimtes zijn voorzien onder één dak. "De matchen van de eerste ploeg zullen nog steeds in de Lotto Arena plaatsvinden", zegt Roel Moors, coach van de eerste ploeg.





"Alle andere wedstrijden en alle trainingen, ook van de eerste ploeg, gaan door in basketcenter Gasthuishoeve. Bovendien zal er meer contact zijn tussen de jeugd en de eerste ploeg waardoor de hele ploeg sterker wordt."